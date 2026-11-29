jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung langkah pemerintah mengantisipasi upaya perluasan dukungan internasional terhadap gerakan separatisme Papua.

Hal ini disampaikan Dave setelah 12 warga Papua yang hendak terbang ke Port Vila, Vanuatu pada Jumat (27/11), diduga mengalami pencegahan keberangkatan oleh petugas Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Enam orang yang dicegah berangkat tersebut adalah Markus Haluk, Samuel Awom, Habel Nawipa, Jefry Wenda, Samuel Womsiwor, dan Helena Murib.

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Mereka dijadwalkan menghadiri acara rekonsiliasi dan reunifikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Penundaan tersebut berlangsung pada Jumat (27/11) sekitar pukul 22.00 Wita di terminal keberangkatan internasional.

Keenam orang itu dikabarkan melakukan perjalanan menggunakan pesawat Jetstar dengan nomor penerbangan JQ 38 menuju Sydney sebelum melanjutkan agenda perjalanan.

Pihak Imigrasi melakukan penundaan terhadap separuh dari total 12 orang yang datang ke konter Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan paspor. Mereka hendak menuju Bandara Sydney dengan menggunakan Pesawat Jetstar nomor penerbangan JQ 38 dalam rangka menghadiri pertemuan rekonsiliasi (ULMWP) di Negara Vanuatu.

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Setelah penundaan tersebut, situasi di area keberangkatan internasional mulai memanas. Sekitar pukul 22.30 Wita, sejumlah orang menyampaikan protes di sekitar kantor Imigrasi untuk meminta penjelasan mengenai keputusan terhadap enam penumpang tersebut.

Perkembangan berikutnya terjadi pada pukul 01.20 Wita. Sekitar 50 orang Papua datang ke bandara dan masuk ke terminal keberangkatan internasional untuk menunjukkan solidaritas serta memprotes penundaan perjalanan enam orang tersebut.