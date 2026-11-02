Dukung Pemulihan Ekosistem, PNM Tanam 5.850 Bibit Pohon di Tujuh Daerah

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menanam 5.850 bibit pohon endemik di tujuh wilayah Indonesia melalui program PNM Peduli bertajuk Green Impact.

Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung pelestarian lingkungan dan pemulihan ekosistem bersama masyarakat.

Ketujuh wilayah tersebut meliputi Malang, Semarang, Banyuwangi, Magelang, Banjarnegara, Aceh, dan Subang. Adapun jenis tanaman yang ditanam antara lain pinus, cemara, edelweis, anggrek gunung, saninten, puspa, picis atau brasan, serta beringin.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, program penghijauan tersebut tidak hanya berorientasi pada jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga keberlangsungan pertumbuhan tanaman dan manfaatnya bagi lingkungan.

Karena itu, PNM melibatkan komunitas lokal, pengelola kawasan, dan pemerintah desa dalam pelaksanaannya.

“Penghijauan baru berhasil bila tanaman tumbuh dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, kami memilih jenis tanaman endemik untuk menjaga keberagaman vegetasi lokal, bekerja bersama komunitas, pengelola kawasan, dan pemerintah desa, serta melakukan monitoring secara berkala,” ujar Kindaris.

Program tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Green Impact 7 Summit Attack PNM 2026.

Melalui kegiatan ini, insan PNM melakukan pendakian ke sejumlah puncak tertinggi di Indonesia sekaligus menanam bibit pohon di kawasan lereng gunung sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan.