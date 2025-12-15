Dukung Pemulihan Layanan Kesehatan, Pertamina Bersihkan Puskesmas Rantau di Aceh Tamiang
jpnn.com, ACEH TAMIANG - PT Pertamina (Persero) melakukan pembersihan Puskesmas Rantau di Posko Aceh Tamiang, Aceh, Minggu (14/12).
Konsistensi kehadiran Pertamina walaupun telah dua minggu pascabencana tak hanya membawa bantuan, tetapi untuk langsung menemani warga Aceh Tamiang dari dekat.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengungkapkan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Pertamina Peduli telah menggerakkan hati para Relawan Pertamina untuk terjun langsung ke lokasi terdampak.
Sehingga saat ini, tak hanya meningkatkan upaya distribusi energi BBM dan LPG ke wilayah-wilayah terdampak, para sukarelawan juga memberikan bantuan kemanusiaan serta berpartisipasi aktif dalam upaya pemulihan lokasi tersebut.
“Relawan Pertamina Peduli hadir di berbagai lokasi, di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh. Mereka mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, sehingga Pertamina dapat menyalurkan bantuan yang memang diperlukan oleh masyarakat setempat,” jelas Baron.
Salah satunya di Aceh Tamiang, wilayah yang sempat terisolir tak dapat ditembus karena akses jalan yang terputus.
Selain membagikan bantuan kebutuhan hidup, Relawan Pertamina Peduli juga memperhatikan aspek kesehatan dan sanitasi yang sangat dibutuhkan oleh warga.
Relawan Pertamina Peduli membersihkan Puskesmas Rantau untuk mendukung pemulihan layanan kesehatan masyarakat di Aceh Tamiang
