Dukung Penanganan Karhutla, NHM Serahkan Bantuan Tangki Air kepada BPBD Halmahera Utara

jpnn.com, HALMAHERA UTARA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebagai wujud komitmen nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung keselamatan masyarakat melalui penyerahan bantuan sarana penanggulangan bencana, berupa 8 unit IBC tank (tangki air operasional tambang) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Utara pada Selasa (29/9).

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk respons cepat dan kontribusi aktif perusahaan dalam mendukung pemerintah daerah mengatasi maraknya musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Halmahera Utara belakangan ini.

Berdasarkan data berkala, terdapat 120 titik kebakaran yang tersebar di 16 kecamatan dan 69 desa dengan total luasan lahan terdampak mencapai 508,6 hektare.

Penyerahan 8 unit tangki air ini merupakan salah satu dari rangkaian komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat kapasitas tanggap darurat daerah.

Armada tersebut dirancang untuk difungsikan sebagai wadah penampung air (water supply station) portabel di titik-titik krusial guna mempercepat mobilisasi pemadaman di lapangan.

Sr. Supervisor Government Relation & Permitting NHM Harnevar Piga menegaskan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah merupakan kunci utama dalam menghadapi tanggap darurat bencana.

Dia menyampaikan NHM memahami betul tantangan besar yang dihadapi tim gabungan Damkar dan BPBD di lapangan, terutama terkait keterbatasan armada suplai air di area yang rawan dan cepat terjadi kebakaran meluas seperti di Kao dan Tobelo.

"Melalui penyerahan tahap awal ini, kami berharap dapat langsung memperkuat daya dukung logistik air bagi petugas di lapangan," ujar Ato, sapaan akrab Harnevar.