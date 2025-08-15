Dukung Pendidikan Anak-Anak Indonesia, Pertamina: Berikan Seribu Seragam Sekolah
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan anak-anak Indonesia melalui program Seribu Seragam Sekolah Bersama Pertamina (SESAMA).
Program SESAMA itu hadir di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Kantor Pertamina Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) & Grease Plant – Production Unit (PUJ) Koja pada Kamis (14/8).
Program SESAMA menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada 1.000 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Setiap paket berisi satu set seragam pramuka, satu set seragam merah putih, tas ransel, satu set alat tulis, botol minum, dua pasang kaos kaki dan sepatu.
Penerima manfaat program SESAMA mencakup anak-anak dari keluarga prasejahtera kelurahan Jakarta Utara, anak pekerja SPBU Pertamina, pekerja bengkel Enduro di sekitar LOBP, serta siswa SLB Enduro Student Program.
Bantuan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat khususnya para orang tua penerima.
“Alhamdulillah, sangat membantu bisa mendapatkan tas dan baju dari Pertamina untuk anak saya sekolah,” ujar Slamet, warga Cilincing.
Rasa syukur juga disampaikan Suryana, warga Cilincing lainnya.
“Saya senang sekali dapat seragam dari Pertamina. Terima kasih atas bantuannya,” ungkapnya.
