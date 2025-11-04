Dukung Pendidikan di Kabupaten Tangerang, ASG-PIK2 Bangun Ulang SD Negeri & Luncurkan Bus Sekolah Gratis

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Agung Sedayu Group (ASG) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Tangerang.

Perusahaan properti ternama itu ikut membangun kembali SDN Kedung Dalam I dan II di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, yang sebelumnya roboh akibat puting beliung, sekaligus meluncurkan Program Bang Pendi 2025 dan Bus Sekolah Gratis.

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid hadir langsung pada peresmian bangunan SDN hasil revitalisasi dan peluncuran Bus Sekolah Gratis itu pada Selasa (4/11/2025). Direktur Estate Management ASG Restu Mahesa juga hadir mewakili manajemen pada peresmian itu.

Restu Mahesa dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Maesyal atas kerja sama yang terjalin baik dalam pelaksanaan program CSR di wilayah Tangerang.

“Kami dari Agung Sedayu Group menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Bapak Bupati atas arahan yang sangat tepat sasaran dalam pembangunan CSR, khususnya di Kabupaten Tangerang,” ujar Restu.

Lebih lanjut Restu menceritakan soal keputusan ASG merevitalisasi SDN I dan II Kebon Dalam yang rusak. Begitu dirinya mendengar kabar sekolah yang roboh akibat puting beliung, Restu langsung diperintahkan oleh pimpinan ASG untuk turun ke lokasi pada hari yang sama.

“Kami mendapat instruksi dari pimpinan untuk langsung meninjau SD Kedung Dalam saat mengalami musibah. Alhamdulillah, dalam waktu singkat revitalisasi SD Kedung Dalam 1 dan 2 dapat diselesaikan,” ucapnya.

Melalui program CSR itu, ASG dan PIK2 tidak hanya membangun ulang fasilitas SDN I dan II Kebon Dalam, tetapi juga membantu menyiapkan Bus Sekolah Gratis bagi pelajar di wilayah Kecamatan Mauk dan sekitarnya. Program itu diharapkan bisa mempermudah akses siswa menuju sekolah tanpa perlu mengeluarkan biaya transportasi tambahan.