Dukung Pengembangan Industri Halal, Danone Indonesia & UNU Yogyakarta Kirim Akademisi

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia bersama Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta menggelar program Indonesia-Middle East and North Africa (MENA) Expert Exchange 2025.

Mereka mengirimkan delegasi akademisi ke Turki pada 7 sampai dengan 13 September 2025.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan kolaborasi dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Baca Juga: Danone Indonesia Dorong Teknologi Jadi Kunci Keberhasilan Bisnis dan Keberlanjutan

Delegasi itu terdiri atas Rais Syuriah PWNU DIYKH Mas’ud Masduki, Direktur Kemitraan & Kerjasama BPJPH Dr. Fertiana Santy, Guru Besar Teknik Kimia ITS Prof. Setyo Gunawan, LPTNU dan Dosen Universitas Brawijaya Dr. Muhammad Faishal Aminuddin, perwakilan UNU Yogyakarta yang terdiri dari Direktur Center for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Dr. Wiwin Rohmawati.

Kemudian, Direktur Rekognisi Global Dr. Muammar Zayn Qadafy, Direktur Halal Center Listiana Hidayati, dan Head of Regulatory Affairs Danone Indonesia Prima Sehanputri.

Melalui program itu, delegasi bakal berdialog dan berbagi best practice terkait industri halal melalui kunjungan ke Halal Accreditation Agency (HAK) Ankara, Lokman Hekim University (LHU), Kedutaan Besar Indonesia di Ankara.

Baca Juga: Danone Indonesia Resmikan Sarana Air Bersih dan Minum Aman di NTT

Lalu, Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)-badan standarisasi internasional negara-negara Islam, salah satu lembaga sertifikasi halal di Turki GIMDES, dan fasilitas operasional Danone di negara tersebut.

Direktur Halal Center UNU Yogyakarta sekaligus Wakil Dekan Fakultas Industri Halal UNU Yogyakarta Listiana Hidayati, mengatakan bahwa melalui kunjungan kti, para pakar dapat memperluas wawasan dan jejaring internasional untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia.