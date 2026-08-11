Dukung Pengembangan Karier, Persib Pinjamkan Al Hamra Hehanussa ke Garudayaksa

jpnn.com - BANDUNG - Bek Persib Bandung Al Hamra Hehanussa resmi dipinjamkan ke klub promosi Super League, Garudayaksa.

Peminjaman Hamra ke Garudayaksa dilakukan untuk mendukung perkembangan karier pemain serbabisa itu.

Keputusan ini menjadi bagian komitmen Persib memastikan setiap pemain mendapatkan ruang tepat untuk berkembang, memperoleh pengalaman kompetitif, sekaligus menjaga kesiapan dalam menghadapi tantangan di level profesional.

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Bagi Hamra, peminjaman ke Garudayaksa merupakan kesempatan kedua secara beruntun untuk mendapatkan pengalaman bermain di klub lain. Sebelumnya, pada putaran kedua musim 2025/26, pemain kelahiran Tangerang, 1 Juli 1999, itu juga menjalani masa peminjaman bersama Persik Kediri.

Persib menilai kesempatan mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten akan menjadi bagian penting dalam proses untuk terus meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan kepercayaan diri di lapangan.

Sejak bergabung dengan Persib pada awal musim 2025/26, Hamra menunjukkan sikap profesional dan etos kerja yang baik dalam setiap sesi latihan.

Meskipun belum mendapatkan kesempatan tampil dalam pertandingan resmi bersama Persib, Hamra menujukkan performa konsisten yang mendapatkan perhatian dari tim pelatih.

Kualitas teknis, pemahaman terhadap permainan, serta kedisiplinan membuat Hamra tetap menjadi bagian dari persaingan di dalam skuad Pangeran Biru.