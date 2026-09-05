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Dukung Pengiriman Internasional, Lion Parcel Hadirkan Promo Diskon Ongkir

Dukung Pengiriman Internasional, Lion Parcel Hadirkan Promo Diskon Ongkir
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Ilustrasi kurir Lion Parcel. Foto: dokumentasi Lion Parcel

jpnn.com, JAKARTA - Pengrajin Kulit Lokal Indonesia Mendunia! Ini Cara Lion Parcel Layani Pengiriman Internasional

 

Mengirim barang ke luar negeri kini bukan lagi sekadar kebutuhan sesekali. Bagi sebagian orang, ini menjadi salah satu cara untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga atau orang terdekat yang tinggal atau bekerja di luar negeri. Sementara bagi pelaku usaha, pengiriman lintas negara membuka kesempatan untuk membawa produk lokal menjangkau pelanggan di pasar yang lebih luas.

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Kondisi ini dibenarkan oleh Taopik (43), pelanggan Lion Parcel di Garut yang sehari-hari bekerja sebagai sol sepatu keliling. Ia tinggal di Garut bersama kedua anaknya, sementara istrinya bekerja di Singapura.

Untuk memenuhi kebutuhan istrinya di luar negeri, Taopik rutin mengirimkan berbagai barang dari Garut ke Singapura.

“Biasanya istri saya meminta dikirimkan pakaian, makanan, atau kebutuhan lain yang sulit ditemukan di Singapura. Sejauh ini, Lion Parcel menawarkan harga yang kompetitif dan proses pengirimannya mudah,” ujar Taopik.

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Kebutuhan pengiriman internasional tidak hanya dirasakan oleh pengirim, tetapi juga membuka peluang baru bagi mitra Lion Parcel.

Untuk mendukung kebutuhan pengiriman internasional tersebut, Lion Parcel menghadirkan promo diskon ongkos kirim hingga 10% untuk layanan INTERPACK.

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