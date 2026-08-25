Dukung Penuh Penanganan Karhutla, TNI AU Kerahkan A-400M Untuk Bawa Bantuan Presiden
jpnn.com, BANJARBARU - Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan terus diperkuat.
Sesuai arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, TNI Angkatan Udara bergerak cepat mengerahkan dukungan melalui pesawat angkut berat Airbus A-4002M dari Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang tiba di Lanud Sjamsudin Noor, Minggu, (23/8).
Pesawat Airbus A-4002M tersebut melaksanakan misi pengangkutan berbagai peralatan penanganan karhutla yang berasal dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Dukungan yang dibawa meliputi 50 unit mesin pompa air, 30 set pompa air, 19 koli masker, serta 2 koli bucket pump (3 assy).
Pengiriman menggunakan pesawat angkut berat TNI AU tersebut merupakan bentuk gerak cepat pemerintah dalam merespons kebutuhan penanganan karhutla di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan sekaligus memperkuat kesiapan personel dan unsur gabungan yang berada di lapangan.
Kehadiran peralatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemadaman, khususnya dalam mendukung personel yang tengah berjibaku menangani titik-titik kebakaran di wilayah rawan karhutla.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita menegaskan bahwa TNI AU siap mendukung arahan pemerintah dalam penanganan karhutla yang merupakan bentuk gerak cepat TNI AU dalam mendukung arahan dan perintah Presiden RI.
TNI AU bergerak cepat dalam menangani karhutla di Kalimantan Selatan dengan mengerahkan A-400M untuk membawa bantuan dari Presiden Prabowo Subianto.
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