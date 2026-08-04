Dukung Percepatan PSN, PLN UIP JBB Bayar Kompensasi ROW SUTET 500 kV Priok–Muara Tawar

jpnn.com - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) melakukan pembayaran kompensasi Right of Way (ROW) kepada masyarakat atas 182 bidang tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada pada jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Priok–Muara Tawar.

Kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memenuhi hak masyarakat sekaligus mendukung percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor ketenagalistrikan.

Pembayaran kompensasi dilakukan secara bertahap setelah melalui proses pendataan, verifikasi, dan validasi dokumen. Kegiatan berlangsung di Kantor Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, dengan dihadiri oleh pemerintah setempat, aparat keamanan, perwakilan PLN, Ketua RT dan RW, serta masyarakat penerima kompensasi.

Penyaluran kompensasi tersebut dilakukan secara nontunai melalui pembukaan rekening penerima guna menjamin proses yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Penyelesaian aspek sosial melalui pembayaran kompensasi ROW menjadi salah satu tahapan penting dalam pembangunan SUTET 500 kV Priok–Muara Tawar. Hingga saat ini, progres pembangunan proyek telah mencapai 84% dan terus dipercepat guna memperkuat sistem transmisi 500 kV yang akan meningkatkan keandalan pasokan listrik di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Lurah Semper Barat Riswinanto mengapresiasi pembayaran kompensasi yang berlangsung secara tertib dan mengedepankan keterbukaan. Dia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung kelancaran pembangunan proyek yang akan memberikan manfaat bagi kepentingan umum.

"Pemerintah Kelurahan Semper Barat mendukung penuh pembangunan SUTET 500 kV Priok–Muara Tawar. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif dan mendukung setiap tahapan pembangunan agar proyek ini dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujar Riswinanto, dalam siiaran pers, Selasa (4/8/2026)

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat Yasir menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kelurahan Semper Barat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, serta seluruh warga yang telah mendukung kelancaran proses pembayaran kompensasi ROW.