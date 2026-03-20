Dukung Perjalanan Mudik Lebaran, Tugu Insurance Hadirkan Layanan Towing 24 Jam

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menghadirkan layanan Siaga 24 Jam melalui armada Tugu Real Experience (t rex) atau layanan derek mobil (towing)

Kehadian layanan iru dere sebagai solusi perlindungan dan bantuan darurat bagi masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Melalui layanan ini, pelanggan dapat mengakses bantuan secara cepat dan mudah dalam berbagai kondisi darurat di jalan, seperti ban bocor di tengah perjalanan, kendaraan mogok mendadak, kecelakaan lalu lintas, hingga layanan towing/derek ke bengkel terdekat.

Corporate Secretary Tugu Insurance, Dudi Subekti mengatakan bahwa kehadiran layanan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan pengalaman mudik yang lebih aman dan nyaman.

“Di tengah tingginya volume perjalanan saat Lebaran, kami memahami bahwa risiko di jalan tidak bisa diprediksi. Karena itu, t rex kami hadirkan sebagai layanan siaga 24 jam setiap harinya yang siap membantu pelanggan kapan pun dan di mana pun dibutuhkan,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (20/3).

Tidak hanya fokus pada perlindungan, Tugu Insurance juga memperkuat kemudahan akses layanan melalui contact center dan kanal digital Call TIA yang siap sedia 24 jam selama 7 hari, Whatsapp message, sehingga pelanggan dapat dengan cepat terhubung dengan bantuan dalam situasi darurat.

Selain itu, anak usaha PT Pertamina Persero ini pun mengingatkan masyarakat untuk melakukan pengecekan kendaraan sebelum bepergian, menjaga kondisi fisik selama perjalanan, serta memanfaatkan perlindungan asuransi sebagai langkah mitigasi risiko.

Dengan hadirnya t rex, Tugu Insurance ingin memastikan bahwa perjalanan mudik bukan hanya menjadi momen kebersamaan, tetapi juga perjalanan yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa khawatir.