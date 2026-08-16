Dukung Pertamina Patra Niaga, Elnusa Petrofin Percepat Distribusi Energi untuk NTT

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk terus melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan operasional di wilayah Fuel Terminal (FT) Reo, Nusa Tenggara Timur, pascabencana gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 7,7 di wilayah tersebut.

Dalam kondisi tanggap darurat tersebut, Elnusa Petrofin memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh personel, sekaligus mendukung upaya normalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) Pertamina kepada masyarakat.

Upaya ini dilakukan di tengah tantangan akses akibat longsor yang terjadi pada sejumlah jalur distribusi.

Elnusa Petrofin terus mengoptimalkan kesiapan personel, armada mobil tangki, serta pola operasional agar proses pemulihan distribusi BBM dapat berlangsung secara bertahap, terukur, dan aman.

Pemantauan kondisi lapangan serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait juga dilakukan secara intensif untuk menyesuaikan strategi distribusi dengan perkembangan akses jalan.

Sebagai bagian dari penguatan operasional, Elnusa Petrofin memobilisasi Awak Mobil Tangki (AMT) perbantuan dari sejumlah wilayah operasi di luar Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran personel perbantuan tersebut diharapkan dapat menjaga kesiapan operasional sekaligus memperkuat keberlangsungan proses distribusi BBM di wilayah terdampak.

Selain dukungan personel, Elnusa Petrofin juga menyiapkan tambahan armada dari sejumlah lokasi serta mengoordinasikan skema alih suplai guna mendukung pemenuhan kebutuhan BBM di wilayah Reo dan sekitarnya.