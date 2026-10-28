Dukung Pertumbuhan AI di Indonesia, InfraNexia Perkuat Kesiapan Infrastruktur Konektivitas

jpnn.com, DENPASAR - PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom memperkuat kesiapan infrastruktur konektivitas untuk mendukung pertumbuhan artificial intelligence (AI) di Indonesia.

Pengembangan difokuskan pada peningkatan kapasitas, perluasan data center interconnect, dan penguatan keandalan jaringan untuk mendukung kebutuhan layanan AI yang terus berkembang.

Dalam sesi panel Bali Tech Week 2026 pada Kamis (22/10), Direktur Planning InfraNexia Ronny Arnaz menyampaikan perkembangan AI membutuhkan dukungan jaringan yang mampu menghubungkan data center, penyedia layanan, dan pengguna secara andal.

Baca Juga: TelkomGroup Resmi Meluncurkan Pengembangan Sovereign Digital Technology di DTIIF 2026

Konektivitas menjadi fondasi penting agar data dapat dipertukarkan dan diproses dengan cepat.

“Infrastruktur yang siap mendukung AI harus mampu menangani pertukaran data dalam jumlah besar dan menjaga layanan tetap berjalan. Karena itu, kami terus meningkatkan kapasitas, memperluas jangkauan, serta memperkuat keandalan jaringan seiring pertumbuhan kebutuhan pelanggan,” ujar Ronny.

InfraNexia telah menghubungkan kawasan Hyperscale Data Center (HDC) di Cikarang dan Batam ke jaringan backbone nasional.

Infrastruktur pendukungnya mencakup 76 kilometer dark fiber di Cikarang dan 96 kilometer jaringan fiber untuk konektivitas data center di Batam.