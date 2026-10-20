Dukung Polri Sikat Penimbun BBM di Bali, Sahroni: Hukum Berat Pelaku karena Menyusahkan Rakyat

jpnn.com - Polda Bali menindak 21 pelanggar dalam kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah itu.

Dirkrimsus Polda Bali Kombes Pol. Wisnu Prabowo, Sabtu (17/10), mengungkap motif para pelanggar tersebut diduga ingin mengambil keuntungan saat terjadinya antrean pengisian BBM di SPBU.

Para pelanggar akan diberikan pembinaan dengan pidana sebagai opsi terakhir. Pihak kepolisian juga membantu Pertamina mengawal distribusi BBM sampai SPBU.

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Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri menindak seluruh praktik penimbunan BBM di Bali, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh kelompok dan jaringan berskala besar.

"Saya mendukung Polri menindak tegas para penimbun BBM, baik yang skala kecil maupun yang skala besar," kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengatakan jangan sampai ketika masyarakat sedang kesulitan dan negara berupaya memaksimalkan distribusi BBM, justru ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan.

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"Ini sangat merugikan masyarakat Bali dan tidak boleh dibiarkan," ujar Sahroni.

Sahroni menegaskan, polisi harus mengusut dan menindak seluruh pihak yang dengan sengaja mengambil keuntungan di tengah situasi krisis.