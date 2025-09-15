Dukung Prabowo Lakukan Reshuffle, Tani Merdeka Harap Kemenkeu Perkuat Sinergi dengan Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyatakan dukungan penuh atas langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah, termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam menghadapi tantangan global dan mempercepat pembangunan nasional.

Don Muzakir menilai penunjukan menteri-menteri baru diharapkan dapat membawa terobosan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, khususnya bagi masyarakat di sektor perdesaan dan pertanian.

"Kami dari Tani Merdeka Indonesia melihat langkah Presiden Prabowo ini sangat tepat dan berani. Pembenahan di tubuh kabinet diperlukan untuk memastikan semua program prioritas, terutama di bidang pangan dan pertanian, dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan tepat sasaran. Kita butuh kepemimpinan yang dinamis dan efektif," ujar Don Muzakir dalam keterangannya, Senin (15/9).

Don Muzakir memberikan apresiasi atas langkah cepat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggelontorkan dana Rp200 triliun ke Bank Himbara. Namun, dia menekankan peran Kementerian Pertanian akan crucial untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran.

"Kebijakan Pak Menteri Keuangan yang baru ini adalah sebuah langkah awal yang brilliant. Sektor pertanian, mulai dari hulu hingga hilir, harus menjadi prioritas utama. Di sinilah peran Kementerian Pertanian menjadi sangat vital untuk memastikan program penyaluran dirancang dengan baik," tegas Don Muzakir.

Ia menambahkan bahwa akses permodalan yang mudah masih menjadi kendala utama bagi petani. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka kran pembiayaan sehingga mendorong modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Don Muzakir berharap sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dapat diperkuat pasca reshuffle ini. Kolaborasi yang solid dinilai penting untuk memastikan stimulus ekonomi benar-benar menyentuh dan memberdayakan pelaku utama sektor pertanian di lapangan.

"Kami mendorong agar Kementerian Pertanian bersama Bank Himbara segera membuat program-program khusus yang pro petani, dengan proses yang sederhana. Tani Merdeka Indonesia siap menjadi mitra strategis untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh para petani kita," pungkas Don Muzakir.