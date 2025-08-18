Dukung Prabowo Menertibkan Tambang Ilegal, Presiden PKS Singgung Amanah Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengatakan partainya mendukung upaya penertiban tambang ilegal seperti yang diinginkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia berkata demikian saat menyampaikan sambutan saat upacara HUT ke-80 RI di Lapangan Parkir Timur Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

"PKS menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu amanah konstitusi, yang harus dijalankan sebesar-besarnya untuk rakyat," kata Almuzzammil, Minggu.

PKS, kata dia, menyambut positif komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan penyelewengan anggaran yang mencapai Rp 300 triliun.

Menurut dia, PKS mendukung agenda penguatan legislasi, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen agar kekayaan negara yang diselewengkan bisa dipulihkan.

Selain itu, ujar Almuzzammil, PKS mendukung pula langkah Presiden dalam menghapus tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN.

Sebab, dia menganggap langkah menghapus tantiem sebagai upaya pemerintah mewujudkan reformasi di perusahaan pelat merah.

Adapun, upaya menghapus tantiem atau bonus bagi komisaris dan direksi bisa menghemat belasan triliun rupiah.