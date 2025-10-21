Dukung Prabowo, Pengusaha Ini Siap Borong Mobil Maung untuk Perusahaannya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Yayasan Garuda Biru Indonesia, Heikal Safar, menyatakan keinginannya untuk membeli mobil Jeep Maung buatan PT Pindad menggunakan uang pribadi. Ketertarikannya muncul setelah menyimak pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menganjurkan penggunaan produk dalam negeri.

Heikal Safar, yang juga seorang pengusaha, menegaskan bahwa semua perusahaan, yayasan, dan ormas yang dipimpinnya siap membeli Mobil Maung begitu tersedia untuk masyarakat umum. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pidato lugasnya yang mendorong penggunaan produk Indonesia.

"Insyaallah seluruh rakyat Indonesia sangat bersedia membeli kendaraan buatan Indonesia, coba kita bayangkan jikalau seluruh institusi dan rakyat Indonesia bersatu membeli kendaraan produk dalam negeri tentunya sangat luar biasa bukan? Sehingga Indonesia menjadi negara Maju di era Presiden Prabowo Subianto," tegas Heikal dalam keterangannya, Selasa (21/10).

Ia juga berterima kasih kepada awak media.

"Terima kasih saya ucapkan kepada awak media yang sudah mewakilkan menyuarakan keinginan publik untuk memilikinya terhadap Mobil Maung produk buatan negara kita sendiri," ujarnya.

Heikal turut mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang mewajibkan pejabatnya menggunakan Mobil Maung. Presiden menyatakan bahwa langkah ini adalah sebuah permulaan, dan dalam tiga tahun ke depan Indonesia akan memiliki mobil produksi sendiri.

"Jadi, sekarang ini para perwira dan pejabat tinggi negara kita, itu sangat bangga pakai mobil Jeep Maung buatan negara kita sendiri," ujar Heikal mengutip presiden.

Heikal mengaku mengagumi kepemimpinan Prabowo.