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Dukung Prabowo Sampai 2029, PKS: Jangan Diganggu Wacana Percepatan Pemilu

Dukung Prabowo Sampai 2029, PKS: Jangan Diganggu Wacana Percepatan Pemilu
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Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian. Sumber untuk JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian menyebut pihaknya komitmen mendukung Presiden RI Prabowo Subianto sukses memimpin Indonesia sampai 2029 seperti menjadi keputusan Musyawarah Majelis Syuro partai berkelir putih dan oranye itu.

Hal demikian dikatakan Pipin menyikapi pernyataan Ketum ProJo Budi Arie Setiadi terkait percepatan pemilu dari jadwal semula pada 2029.

"Mendukung Presiden Prabowo untuk sukses memimpin Indonesia sampai 2029. Pemerintah harus diberi kesempatan untuk bekerja," kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (27/8).

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Dia mengatakan semua pihak seharusnya juga bisa memberikan kesempatan Presiden Prabowo menuntaskan masa bakti sampai 2029.

"Jangan justru diganggu dengan wacana-wacana politik mengenai percepatan kekuasaan,” ujar Pipin.

Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu melanjutkan dukungan terhadap Prabowo tidak berarti PKS kehilangan sikap kritis. 

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Menurut Pipin, pwmerintah tetap harus dikawal agar kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat dan konstitusi.

"Kami akan tetap kritis dan konstruktif dan menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat, tetapi pada saat yang sama, kami menolak setiap wacana yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan demokrasi,” katanya.

Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian mengingatkan elite politik lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan ke publik.

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