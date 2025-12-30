menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Dukung Produk Dalam Negeri, ASABRI Raih Penghargaan PaDi UMKM 2025

Dukung Produk Dalam Negeri, ASABRI Raih Penghargaan PaDi UMKM 2025

Dukung Produk Dalam Negeri, ASABRI Raih Penghargaan PaDi UMKM 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT ASABRI meraih peringkat Ke-2 BUMN dengan Kategori Volume Belanja Terbesar ke Seller Rekomendasi dalam ajang PaDi Business Forum & Showcase 2025. Foto dok ASABRI

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI (Persero) meraih peringkat Ke-2 BUMN dengan Kategori Volume Belanja Terbesar ke Seller Rekomendasi dalam ajang PaDi Business Forum & Showcase 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh External Synergy Project Leader Telkom Indonesia, Taufik Zamzami kepada Kepala Divisi Umum PT ASABRI, Syaiful Panigoro di Ballroom The Gade Tower, Jakarta Pusat.

Capaian ini didasarkan pada nilai transaksi belanja ASABRI sebesar Rp3,1 miliar, yang dihitung dari transaksi melalui platform PaDi UMKM pada periode Live Transaction pada 1-10 Desember 2025.

Baca Juga:

Pengakuan ini menjadi wujud apresiasi PaDi UMKM terhadap kinerja Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI yang konsisten mengedepankan kolaborasi dengan pelaku usaha dalam negeri, khususnya seller UMKM yang terverifikasi dan direkomendasikan.

Direktur SDM dan Hukum PT ASABRI, Sri Ainin Muktirizka menegaskan pencapaian ini bukan sekadar prestasi, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan yang dilakukan dengan tetap mendukung UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.

“Penghargaan ini mencerminkan komitmen ASABRI dalam memberdayakan UMKM dan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Kami memastikan setiap proses pengadaan dijalankan dengan integritas, transparansi, dan standar kualitas yang tinggi. Bagi kami, melalui pengadaan, perusahaan juga berperan dalam menciptakan dampak nyata bagi UMKM dan perekonomian nasional,” jelas Rizka.

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa ASABRI memandang PaDi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM agar naik kelas, sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab.

Melalui pemanfaatan platform PaDi UMKM, ASABRI tidak hanya memperkuat rantai pasok berbasis produk dalam negeri, tetapi juga membangun ekosistem pengadaan yang inklusif, kompetitif, dan berdaya saing. Langkah ini sejalan dengan semangat BUMN dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran strategis proses pengadaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT ASABRI.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI