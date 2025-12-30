Dukung Produk Dalam Negeri, ASABRI Raih Penghargaan PaDi UMKM 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI (Persero) meraih peringkat Ke-2 BUMN dengan Kategori Volume Belanja Terbesar ke Seller Rekomendasi dalam ajang PaDi Business Forum & Showcase 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh External Synergy Project Leader Telkom Indonesia, Taufik Zamzami kepada Kepala Divisi Umum PT ASABRI, Syaiful Panigoro di Ballroom The Gade Tower, Jakarta Pusat.

Capaian ini didasarkan pada nilai transaksi belanja ASABRI sebesar Rp3,1 miliar, yang dihitung dari transaksi melalui platform PaDi UMKM pada periode Live Transaction pada 1-10 Desember 2025.

Pengakuan ini menjadi wujud apresiasi PaDi UMKM terhadap kinerja Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI yang konsisten mengedepankan kolaborasi dengan pelaku usaha dalam negeri, khususnya seller UMKM yang terverifikasi dan direkomendasikan.

Direktur SDM dan Hukum PT ASABRI, Sri Ainin Muktirizka menegaskan pencapaian ini bukan sekadar prestasi, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan yang dilakukan dengan tetap mendukung UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.

“Penghargaan ini mencerminkan komitmen ASABRI dalam memberdayakan UMKM dan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Kami memastikan setiap proses pengadaan dijalankan dengan integritas, transparansi, dan standar kualitas yang tinggi. Bagi kami, melalui pengadaan, perusahaan juga berperan dalam menciptakan dampak nyata bagi UMKM dan perekonomian nasional,” jelas Rizka.

Dia menambahkan bahwa ASABRI memandang PaDi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM agar naik kelas, sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab.

Melalui pemanfaatan platform PaDi UMKM, ASABRI tidak hanya memperkuat rantai pasok berbasis produk dalam negeri, tetapi juga membangun ekosistem pengadaan yang inklusif, kompetitif, dan berdaya saing. Langkah ini sejalan dengan semangat BUMN dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penguatan ekonomi kerakyatan.