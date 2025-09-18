Dukung Produktivitas di Sektor Pertambangan, Shell Meluncurkan Aplikasi LubeHealth

jpnn.com, JAKARTA - Shell Indonesia meluncurkan aplikasi LubeHealth pada ajang Maining Indonesia 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).

Aplikasi itu disebut bisa menjadi solusi layanan berupa alat digital untuk manajemen pemanfaatan pelumas di sektor pertambangan.

Vice President Marketing Lubricants Shell Indonesia, Kartika Pelapory mengatakan aplikasi ini bisa digunakan oleh para profesional untuk memantau dan mengambil keputusan dalam penggunaan solusi pelumas Shell yang diaplikasikan pada aset alat berat di sektor pertambangan.

Dia menjeleaskan sejatinya aplikasi itu sudah dirilis pada 2019 lalu. Namun, saat ini LubeHealth mendapatkan pembaruan fungsi yang lebih inovatif.

“Kami bangga dapat terus berinovasi melalui solusi pelumas untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional di sektor pertambangan dengan keunggulan merek, teknologi, dan para ahli," ungkap Kartika saat ditemui di lokasi, Kamis.

Aplikasi LubeHealth versi terbaru semakin melengkapi rangkaian produk dan layanan pelumas Shell.

Langkah itu dilakukan untuk menjawab tantangan pemeliharaan operasional di sektor pertambangan yang selama ini mendeteksi masalah alat berat secara tertunda, sehingga menyebabkan biaya operasional lebih tinggi saat perawatan diperlukan.

Sementara itu, Vice President Digital Lubricants Shell Indonesia, Fendy Hartanto menjelaskan sebagian kegiatan operasional di sektor pertambangan masih mengandalkan proses manual untuk melacak penggunaan pelumas dan mendokumentasikan kesehatan aset alat berat.