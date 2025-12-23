Dukung Program 3 Juta Rumah, bank bjb Perluas Akses KPR Sejahtera bagi Masyarakat

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program perumahan nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Dukungan ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam pelaksanaan Akad Massal KPR Sejahtera FLPP dan penyerahan kunci rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun pelaksanaan Akad Massal KPR Sejahtera FLPP dan Serah Terima Kunci Rumah dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet, Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb bapak Ayi Subarna.

Kemudian, Direktur Konsumer & Ritel bank bjb ibu Nunung Suartini, yang dilaksanakan pada Sabtu, 20 Desember 2025, di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten. Kegiatan ini menjadi rangkaian nasional dengan total 50.030 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah untuk memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan.

Acara diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan pemaparan laporan kinerja KPR Sejahtera FLPP oleh Komisioner BP Tapera bapak Heru Pudyo Nugroho.

Laporan tersebut memberikan gambaran capaian program pembiayaan perumahan subsidi secara nasional. Agenda berikutnya diisi dengan laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bapak Maruarar Sirait mengenai progres Program 3 Juta Rumah.

Puncak simbolisasi kegiatan ditandai dengan penyerahan kunci rumah subsidi KPR Sejahtera FLPP kepada perwakilan debitur. Prosesi ini menjadi momen penting yang merepresentasikan terwujudnya impian masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden dalam kegiatan ini memperkuat makna strategis program perumahan sebagai agenda prioritas nasional.