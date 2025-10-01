Dukung Program 3 Juta Rumah, Nobu Bank Hadir di Akad Massal KPR FLPP

jpnn.com, CILEUNGSI - PT Bank Nationalnobu (Nobu Bank) berpartisipasi dalam acara Akad Massal KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025, yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Acara yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ini berlangsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Turut hadir bersama Presiden, Agus Harimurti Yudoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho sebagai pemrakarsa acara.

Baca Juga: Nobu Bank Raih Penghargaan The Best Bank of The Year for Business Growth and Acceleration

Dalam kesempatan tersebut, tercatat 26.000 unit rumah mengikuti akad kredit massal, yang melibatkan 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebanyak 200 unit rumah dilakukan akad di lokasi acara, sementara 25.800 unit rumah lainnya dilaksanakan secara daring.

Dilakukan pula Penyerahan Simbolis Kunci Rumah kepada 10 perwakilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari berbagai latar belakang profesi seperti asisten rumah tangga, penyandang disabilitas netra, petani, buruh, ojek, hingga tukang becak.

Sementara itu, dari 200 peserta akad massal yang hadir di lokasi, tiga di antaranya adalah perwakilan Nasabah KPR FLPP dari Nobu Bank, yakni Erinto Simanjuntak, pemilik usaha tambal ban, Desi Purwanti, pemilik usaha angkringan, dan Teguh Febriansyah yang berprofesi sebagai petugas security.

Hadir mewakili Manajemen Nobu Bank, Suhaimin Johan, Direktur Utama Nobu Bank dan Juanita Amanda Luthan, Chief Consumer Officer Nobu Bank, yang turut mendampingi jalannya prosesi akad.