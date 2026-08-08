Dukung Program ASRI, Kemenhut Siapkan 70 Juta Bibit Unggul per Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat jaringan persemaian nasional untuk mendukung Program Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan Kemenhut untuk memperbanyak persemaian dan menyiapkan bibit unggul sebagai bagian dari gerakan penghijauan nasional.

Nantinya, bibit tersebut akan dimanfaatkan untuk menghijaukan desa, kota, dan kawasan permukiman di seluruh Indonesia melalui Program ASRI.

“Di forum itu memerintahkan kepada saya untuk menyiapkan persemaian-persemaian nursery dan bibit-bibit yang unggul yang baik untuk menghijaukan desa-desa, menghijaukan kota/kabupaten kita di seluruh Indonesia,” kata Raja Juli dalam siaran persnya, Sabtu (8/8).

Saat ini, lanjutnya, Kemenhut memiliki 59 persemaian yang terdiri atas sembilan persemaian besar, termasuk Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo yang diresmikan hari ini, serta sekitar 50 persemaian skala menengah.

Secara keseluruhan, jaringan tersebut menyediakan sekitar 70 juta bibit dalam setahun untuk mendukung penghijauan nasional.

“Jadi, pada prinsipnya sekarang sudah tersedia 70 juta bibit di nursery kami di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Bibit yang disiapkan mencakup tanaman endemik berjenis, kayu Sengon Mahoni, Bangang Lanang hingga Meranti, MPTS (Multi Purpose Tree Species), hingga tanaman estetika seperti Tabebuya dan ketapang kencana agar memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat.