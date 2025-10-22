Dukung Program Mageri Segoro, Pelindo Terminal Petikemas Tanam 50 Bibit Mangrove
jpnn.com, SEMARANG - Pengikisan garis pantai yang terjadi di sepanjang pesisir Jawa Tengah (Jateng) mengundang kepedulian setiap pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan lingkungan.
PT Pelindo Terminal Petikemas tergerak untuk ambil bagian dalam program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang bertajuk Mageri Segoro.
Sebuah program yang digagas Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk rehabilitasi pantai di wilayahnya dengan penanaman mangrove dan tumbuhan lainnya.
Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan perseroan turut menanam sebanyak 50 ribu bibit mangrove dalam program Mageri Segoro tahun 2025.
Pihaknya memiliki komitmen untuk mendukung setiap program yang mengarah pada tujuan berkelanjutan.
Pihaknya menyebut rehabilitasi lingkungan pesisir menjadi salah satu program strategis perusahaan dalam menjaga ekosistem pesisir yang lekat dengan bisnis kepelabuhanan.
“Keterlibatan kami pada program Mageri Segoro adalah sebagai bentuk perwujudan pilar lingkungan (environment) dalam prisip ESG yang menjadi pedoman usaha kami dan berorientasi pada keberlanjutan,” kata Widyaswendra pada kegiatan penanaman mangrove serentak Mageri Segoro di Pantai Muara Kencana Kabupaten Kendal, Rabu (15/10).
