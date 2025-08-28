Dukung Program MBG, Bizhare Buka Akses Investasi Publik Pertama di RI

jpnn.com, JAKARTA - Platform Securities Crowdfunding (SCF) berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bizhare membuka kesempatan investasi publik pertama untuk pembangunan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Langkah itu dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah di jalankan pemerintah.

Program MBG itu tercatat mendapatkan alokasi anggaran Rp 335 triliun dalam RAPBN 2026, dengan target membangun 30.000 dapur SPPG hingga akhir 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Lewat skema itu, masyarakat bisa ikut berinvestasi patungan di sektor yang biasanya hanya digarap pemerintah.

Co-Founder & CTO/COO Bizhare, Giovanni Umboh mengatakan inovasi itu diharapkan memperluas kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan program MBG.

“Kami ingin menjadi wadah kolaborasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program prioritas pemerintah ini. Selain menciptakan dampak sosial besar bagi anak-anak Indonesia, investor juga dapat memperoleh keuntungan menarik dengan tingkat pengembalian modal yang relatif cepat,” ujar Giovanni dalam siaran persnya, Kamis (28/8).

Bizhare memastikn setiap proyek yang ditawarkan sudah melalui kurasi ketat mencakup mitra yayasan BGN, legalitas penerbit, lokasi dapur, anggaran biaya, hingga kesiapan operasional.

Proyeksi keuntungan, margin usaha hingga biaya operasional ditampilkan secara lengkap di proposal bisnis pada platform Bizhare.