Dukung Program MBG, Kapolda Riau dan Ketua Bhayangkari Meresmikan Dapur SPPG Kampar  

jpnn.com, KAMPAR - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kampar.

SPPG tersebut berada di Jalan Kubang Raya, Teluk Kenidai, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Peresmian dapur bergizi tersebut merupakan bagian dari dukungan nyata Polda Riau terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi agenda nasional di bawah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Peresmian dilakukan bersama Ketua Bhayangkari Daerah Riau Tina Hery Herjawan, Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, hingga pihak terkait lainnya.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menjelaskan bahwa penerima manfaat program MBG di wilayah itu mencapai 2.106 siswa dari enam sekolah.

Lokasi dapur SPPG Kampar juga dipilih strategis, hanya berjarak sekitar lima menit dari sekolah-sekolah penerima manfaat, sehingga proses distribusi makanan dapat berjalan efisien dan higienis.

“Kami me-launching SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Kampar hari ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo."

"Program ini adalah langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan berkualitas,” ujar Irjen Herry.