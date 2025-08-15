Dukung Program MBG, Polres Banyuasin Groundbreaking SPPG di Desa Biyuku

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Resor Banyuasin, Polda Sumatera Selatan, memulai pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh.

Pembangunan dapur SPPG ini sebagai bentuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Groundbreaking yang dipimpin langsung Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo bersama Bupati Banyuasin Askolani, itu menandai dimulainya pembangunan fasilitas yang telah diverifikasi kelayakannya oleh Manajemen Bantuan Gizi Pusat.

AKBP Ruri Prastowo menekankan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan hasil dari proses perencanaan dan koordinasi yang matang antarinstansi.

"Pembangunan SPPG ini tidak dilakukan sembarangan. Proses pemilihan lokasi pun melalui kajian mendalam," kata AKBP Ruri Prastowo, Jumat (15/8).

Perwira menengah Polri itu menuturkan bahwa pada awalnya, daerah Pangkalan Balai menjadi opsi untuk pembangunan dapur SPPG tersebut.

"Namun, karena kondisi yang sudah penuh, akhirnya Desa Biyuku terpilih sebagai lokasi yang paling strategis setelah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah," ungkap Ruri.

Menurut Ruri, kehadiran SPPG Polres Banyuasin di Desa Biyuku memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.