Dukung Program Pencegahan Stunting, PT STM Sabet Penghargaan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Sumbawa Timur Mining (STM), perusahaan eksplorasi tembaga pengelola Proyek Hu’u, meraih penghargaan predikat Gold dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Collaboration Summit 2026.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN atas dukungan STM terhadap penurunan kasus tengkes (stunting) di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Upaya STM dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Dompu terus diwujudkan secara berkelanjutan.

Baca Juga: Pertamina Trans Kontinental Raih 2 Penghargaan SDM 2026

Sejak 2017 hingga kini, STM telah mendukung perlengkapan fasilitas pada 42 unit posyandu dan polindes, meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dengan membangun 618 unit jamban keluarga, serta menyediakan infrastruktur air bersih yang menjangkau 8.828 penerima manfaat.

Seluruh program tersebut merupakan bagian dari Program Partisipasi Desa (PPD) STM yang berlangsung di sekitar wilayah kerja Proyek Hu'u.

Polindes Rasabou di Kecamatan Hu’u merupakan salah satu penerima manfaat PPD STM.

Bidan Polindes Rasabou Uun Yuniar mengaku dukungan STM sangat berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan.

“Sebelumnya, ada banyak sekali kelelawar yang bergelantungan di atap polindes kami, kemudian kami meminta bantuan STM untuk memperbaiki plafon,” ujar Uun, Jumat (6/11).