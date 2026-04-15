Dukung Program Prabowo, PT PP Siap Kebut Pembangunan Hunian Layak Huni di Senen

jpnn.com, JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk. menyatakan kesiapannya mendukung percepatan pembangunan 324 unit hunian layak di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari program pemerintah dalam penataan kawasan permukiman perkotaan.

Kesiapan tersebut merupakan bentuk dukungan emiten berkode PTPP itu terhadap program pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang peningkatan kualitas lingkungan permukiman di kawasan padat penduduk, khususnya di wilayah bantaran rel Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyatakan bahwa keterlibatan perseroan dalam proyek hunian di kawasan Senen itu merupakan bentuk komitmen mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“PTPP berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Joko melalui siaran pers PTPP, Rabu (15/4/2026).

Realisasi pembangunan hunian masyarakat di Senen tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Danantara Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta BUMN Karya lainnya sebagai bagian dari sinergi pembangunan nasional.

Sebelumnya, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria bersama Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi pengembangan guna memastikan kesiapan lahan serta percepatan realisasi program tersebut.

PTPP sebagai bagian dari BUMN Karya turut ambil bagian dalam mendukung kelancaran pembangunan proyek tersebut dengan mengedepankan prinsip kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu.

Sejalan dengan semangat kolaborasi tersebut, program itu diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak, aman, dan tertata.