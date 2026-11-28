jpnn.com - Petani kakao di Kawasan Transmigrasi Lereh, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, Papua, kini bisa membawa hasil kebun menggunakan kendaraan roda empat.

Sebelumnya, mereka harus berjalan kaki menuju kebun dan memikul hasil panen hingga ke tempat parkir kendaraan karena jalan yang sempit dan licin. Kini, jalan tani sepanjang 500 meter dengan lebar 5–6 meter telah dibangun melalui kolaborasi Tim 17 dan Tim 18 Ekspedisi Patriot Institut Teknologi Bandung (ITB).

Perubahan ini dirasakan langsung oleh Yonius Wanimbo, perwakilan kelompok tani di Lereh. Ia mengaku sangat terbantu karena hasil kebun kini lebih mudah dibawa keluar tanpa harus dipikul sejauh sebelumnya.

“Dahulu kami berjalan kaki menuju kebun. Motor ditaruh di depan, kemudian hasil kebun dipikul sampai ke tempat parkir motor. Sekarang kami merasa senang karena akses jalan sudah lebih baik berkat Tim Patriot 17,” ungkap Yonius, Sabtu (28/11)

Ketua Gapoktan Nawa Tunas Baru Jumingan juga menyampaikan bahwa jalan tersebut sangat membantu petani mengangkut hasil pertanian dari dalam kebun. Sebelum jalan dibuka, anggota kelompok tani mengalami kesulitan membawa hasil bumi menuju jalan utama.

Pembangunan jalan tani ini merupakan program Tim 17 Ekspedisi Patriot ITB yang berkolaborasi dengan Tim 18 dalam pembangunan dua unit jembatan di SP 3 Kawasan Transmigrasi Lereh. Program ini berawal dari identifikasi wilayah dan diskusi bersama lebih dari 25 petani kakao serta perwakilan kelompok tani pada 27 September 2026.

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Dari hasil diskusi tersebut, tim bersama masyarakat menentukan lokasi yang paling membutuhkan perbaikan akses. Pengerjaan fisik kemudian dilakukan pada 7–15 Oktober 2026, dengan tujuh hari pengerjaan efektif. Jalan sepanjang 500 meter dibuka, diperlebar, ditimbun, dan dipadatkan. Saluran air juga dibuat di kedua sisi jalan agar air hujan tidak menggenangi badan jalan.

Sementara itu, Tim 18 membangun dua jembatan untuk menghubungkan akses jalan yang sebelumnya terputus. Setelah selesai, jalan dan jembatan tersebut telah diuji dan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.