Dukung Promosi Wisata Desa, Otto Media Gelar Pelatihan Digital Marketing
jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) menggandeng PT Otto Media Grup untuk memberikan pelatihan branding, pemasaran digital, dan konten kreatif kepada 26 calon Duta Desa & Kampung Wisata Indonesia (DDKWI) 2026.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan generasi muda dalam mempromosikan potensi pariwisata daerah melalui media digital.
Pelatihan bertajuk “Branding, Digital Marketing, dan Konten Kreatif” tersebut disampaikan oleh Brand and Marketing Manager PT Otto Media Grup, Selvia Megasari.
Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan pembekalan mengenai strategi membangun citra diri (personal branding), pengelolaan media sosial, hingga teknik menghasilkan konten kreatif yang menarik.
Selvia juga menjelaskan pentingnya konsistensi dalam memproduksi dan membagikan konten untuk membangun citra merek.
Para peserta diajak memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperkenalkan keunikan daerah, mulai dari budaya, keindahan alam, kuliner, hingga pengalaman wisata kepada masyarakat luas.
Pembekalan tersebut menjadi bekal bagi para calon duta yang nantinya bertanggung jawab memperkenalkan potensi daerah masing-masing.
Selain mengenali keunggulan diri, mereka diharapkan mampu membangun komunikasi digital yang konsisten dan menghubungkan personal branding dengan promosi pariwisata daerah.
Otto Media membekali calon Duta Desa 2026 dengan keterampilan branding dan pemasaran digital.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tingkatkan Daya Saing, UMKM Mustahik Dibekali Keterampilan Digital Marketing
- SWA Gelar 3 Kategori Penghargaan Dalam Kepuasan Pelanggan, Inovasi Layanan & Digital Marketing
- Ribuan Kreator Ramaikan Creator Nyte 2026, Otto Media Raih Rekor MURI
- Kebutuhan Printing Makin Beragam, PrimaGraphia Siapkan Solusi untuk UMKM hingga Korporasi
- Otto Media dan Slickorps Bahas Pengembangan AI serta Fintech di Asia Tenggara
- Otto Media Hubungkan 11 Brand dengan 100 Lebih Kreator Konten