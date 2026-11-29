jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) menggandeng PT Otto Media Grup untuk memberikan pelatihan branding, pemasaran digital, dan konten kreatif kepada 26 calon Duta Desa & Kampung Wisata Indonesia (DDKWI) 2026.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan generasi muda dalam mempromosikan potensi pariwisata daerah melalui media digital.

Pelatihan bertajuk “Branding, Digital Marketing, dan Konten Kreatif” tersebut disampaikan oleh Brand and Marketing Manager PT Otto Media Grup, Selvia Megasari.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan pembekalan mengenai strategi membangun citra diri (personal branding), pengelolaan media sosial, hingga teknik menghasilkan konten kreatif yang menarik.

Selvia juga menjelaskan pentingnya konsistensi dalam memproduksi dan membagikan konten untuk membangun citra merek.

Para peserta diajak memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperkenalkan keunikan daerah, mulai dari budaya, keindahan alam, kuliner, hingga pengalaman wisata kepada masyarakat luas.

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Pembekalan tersebut menjadi bekal bagi para calon duta yang nantinya bertanggung jawab memperkenalkan potensi daerah masing-masing.

Selain mengenali keunggulan diri, mereka diharapkan mampu membangun komunikasi digital yang konsisten dan menghubungkan personal branding dengan promosi pariwisata daerah.