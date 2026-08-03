Dukung PSEL Legok Nangka, PLN Ubah Ribuan Ton Sampah Menjadi Listrik
jpnn.com, BANDUNG - PT PLN (Persero) mendukung pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melalui pembelian listrik yang dihasilkan proyek tersebut.
PSEL yang kini memasuki tahap konstruksi ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 dengan kapasitas pengolahan 2.131 ton sampah per hari dan pembangkit listrik sebesar 40,79 megawatt (MW) atau sekitar 310 gigawatt-hour (GWh) per tahun.
Sebagai bentuk dukungan, PLN telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT Jabar Environmental Solutions (PT JES) pada Maret 2026.
Melalui perjanjian berdurasi 20 tahun itu, listrik yang dihasilkan PSEL Legok Nangka akan diserap PLN dan disalurkan ke sistem kelistrikan nasional.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan proyek PSEL Legok Nangka merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan sampah perkotaan sekaligus mengembangkan pemanfaatan sampah menjadi energi.
Menurutnya, proyek tersebut juga sejalan dengan target pemerintah menuntaskan persoalan sampah sebelum 2029.
"Groundbreaking hari ini bukan sekadar menandai dimulainya pembangunan sebuah infrastruktur, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih bersih, lebih hijau, dan berkelanjutan," ujar Yuliot.
Yuliot menambahkan proyek ini diharapkan menjadi model pengembangan waste to energy di berbagai daerah.
PLN memperkuat proyek PSEL Legok Nangka yang akan mengubah 2.131 ton sampah per hari menjadi listrik.
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