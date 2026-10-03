Dukung Reformasi Kepolisian, PP GPI Puji Langkah Cepat Kapolri Jenderal Suyudi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) Khoirul Amin memberi apresiasi terhadap jajaran Polri di bawah kepemimpinan baru.

Langkah cepat dan tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam membenahi internal kepolisian dinilai sebagai sinyal positif bagi penegakan hukum di tanah air.

Khoirul Amin menyampaikan ucapan selamat atas amanah dan penugasan baru yang kini diemban oleh Jenderal Suyudi.

Dia mendoakan agar Kapolri senantiasa diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin institusi Bhayangkara.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas, sehingga bermanfaat bagi bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia," ujar Khoirul Amin dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Selain ucapan selamat, PP GPI juga soroti gebrakan awal Kapolri yang langsung melakukan perombakan besar dalam struktur dan penempatan jabatan di lingkungan Polri.

Langkah "tancap gas" ini dipandang sebagai bukti keseriusan dalam mempercepat proses reformasi kepolisian secara menyeluruh.

Khoirul Amin menilai rotasi dan penataan posisi tersebut bukan sekadar seremoni pergantian pejabat, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.