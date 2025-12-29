Dukung Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, KEHATI & BTN Tanam 7.500 Mangrove
jpnn.com, JAKARTA - Manajer Program Ekosistem Kelautan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI) , Toufik Alansar, menyatakan kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
Oleh karena itu, KEHATI bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melaksanakan aksi penanaman mangrove di tiga lokasi pesisir Indonesia, yakni Kawasan Mangrove Lantebung Kota Makassar, Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes, dan pesisir Wonokerto Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BTN di kawasan pesisir yang didanai melalui program CSR.
Sebanyak 7.500 batang mangrove jenis Rhizophora spp. ditanam di lahan seluas total 1 hektar, masing-masing 2.500 batang di setiap lokasi.
Menurut Toufik, program ini bertujuan mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir sekaligus berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim melalui penguatan fungsi mangrove sebagai penyerap dan penyimpan karbon biru (blue carbon).
“Penanaman mangrove bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga ekosistem pesisir. Kolaborasi dengan BTN ini menunjukkan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam aksi nyata mitigasi perubahan iklim dan perlindungan sumber daya pesisir yang berkelanjutan,” ujar Toufik, dikutip, Senin (29/12).
Ekosistem mangrove memiliki peran strategis dalam melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan dampak gelombang ekstrem.
Selain itu, menjaga keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
