Dukung RM Margono Jadi Pahlawan Nasional, Serulingmas Gelar Ziarah Budaya

jpnn.com, BANYUMAS - Paguyuban Seruan Eling Banyumas (Serulingmas) menggelar Ziarah Budaya dan Doa Bersama di makam Raden Mas (RM) Margono Djojohadikoesoemo di Banyumas.

Langkah ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat pengusulan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut sebagai Pahlawan Nasional di bidang ekonomi kerakyatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran tokoh nasional, akademisi, hingga wakil rakyat.

Baca Juga: Pemerintah Beri Tunjangan Rp 50 Juta Per Tahun Kepada Ahli Waris Pahlawan Nasional

Tampak hadir Ketua Umum Yayasan Serulingmas Dr. H. Wisnu Suhardono, M.Si., Wakil Ketua Umum Mayjen Purn. TNI Wuryanto (mantan Pangdam IV/Diponegoro), serta Anggota DPR RI Dapil Banyumas-Cilacap Hj. Tetty Suwarto Pamuji, S.Sos.

Turut mendampingi dari ranah akademis, Direktur Universitas Terbuka (UT) Purwokerto Dr. Prasetyanti Utami dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Ibnu Qizam.

Ziarah berlangsung khusyuk dengan memanjatkan doa bersama di pusara tokoh pelopor perbankan Indonesia tersebut.

Baca Juga: IKA PMII Gelar Tasyakuran Gelar Pahlawan Nasional untuk Syekh Kholil dan Gus Dur

Acara ini bukan sekadar ritual tradisi, melainkan wujud penghormatan atas fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh yang diwariskan almarhum bagi Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Wisnu Suhardono menegaskan bahwa ziarah dan doa bersama ini merupakan rangkaian strategis dalam proses pengusulan gelar kepahlawanan bagi RM Margono.