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Dukung RM Margono Jadi Pahlawan Nasional, Serulingmas Gelar Ziarah Budaya

Dukung RM Margono Jadi Pahlawan Nasional, Serulingmas Gelar Ziarah Budaya
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Ziarah Budaya dan Doa Bersama di makam Raden Mas (RM) Margono Djojohadikoesoemo di Banyumas. Foto: dok Serunglimas

jpnn.com, BANYUMAS - Paguyuban Seruan Eling Banyumas (Serulingmas) menggelar Ziarah Budaya dan Doa Bersama di makam Raden Mas (RM) Margono Djojohadikoesoemo di Banyumas.

Langkah ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat pengusulan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut sebagai Pahlawan Nasional di bidang ekonomi kerakyatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran tokoh nasional, akademisi, hingga wakil rakyat.

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Tampak hadir Ketua Umum Yayasan Serulingmas Dr. H. Wisnu Suhardono, M.Si., Wakil Ketua Umum Mayjen Purn. TNI Wuryanto (mantan Pangdam IV/Diponegoro), serta Anggota DPR RI Dapil Banyumas-Cilacap Hj. Tetty Suwarto Pamuji, S.Sos.

Turut mendampingi dari ranah akademis, Direktur Universitas Terbuka (UT) Purwokerto Dr. Prasetyanti Utami dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Ibnu Qizam.

Ziarah berlangsung khusyuk dengan memanjatkan doa bersama di pusara tokoh pelopor perbankan Indonesia tersebut.

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Acara ini bukan sekadar ritual tradisi, melainkan wujud penghormatan atas fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh yang diwariskan almarhum bagi Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Wisnu Suhardono menegaskan bahwa ziarah dan doa bersama ini merupakan rangkaian strategis dalam proses pengusulan gelar kepahlawanan bagi RM Margono.

Ziarah Budaya ini menjadi sinyal masyarakat Banyumas solid mengawal wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Ekonomi Kerakyatan bagi RM Margono.

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