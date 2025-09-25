menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Dukung Sektor IKM, Bea Cukai Kudus Berikan Fasilitas Ini kepada PT Goodwood Interior

Dukung Sektor IKM, Bea Cukai Kudus Berikan Fasilitas Ini kepada PT Goodwood Interior

Dukung Sektor IKM, Bea Cukai Kudus Berikan Fasilitas Ini kepada PT Goodwood Interior
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai mendukung sektor industri menengah, salah satunya dengan memberikan fasilitas KITE IKM kepada PT Goodwood Interior. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KUDUS - Bea Cukai Kudus memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) kepada PT Goodwood Interior pada Selasa (23/9).

Fasilitas tersebut diberikan sebagai upaya mendorong ekspor dan memperkuat daya saing usaha kecil menengah.

Fasilitas ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap pelaku industri kecil agar lebih efisien dalam produksi dan mampu menembus pasar global.

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus Lenni Ika Wahyudiasti menyampaikan PT Goodwood Interior merupakan salah satu dari 14 penerima fasilitas KITE IKM yang berada di bawah pengawasan instansinya.

Dia berharap dukungan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi perusahaan, tetapi juga membawa manfaat luas bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan fasilitas yang diberikan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, serta berbuah kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujar Lenni dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Baca Juga:

Fasilitas KITE IKM memberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan barang ekspor.

Melalui kemudahan ini, industri kecil menengah dapat menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, serta lebih kompetitif di pasar internasional.

Bea Cukai mendukung sektor industri menengah, salah satunya dengan memberikan fasilitas KITE IKM kepada PT Goodwood Interior

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI