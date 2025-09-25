Dukung Sektor IKM, Bea Cukai Kudus Berikan Fasilitas Ini kepada PT Goodwood Interior

jpnn.com, KUDUS - Bea Cukai Kudus memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) kepada PT Goodwood Interior pada Selasa (23/9).

Fasilitas tersebut diberikan sebagai upaya mendorong ekspor dan memperkuat daya saing usaha kecil menengah.

Fasilitas ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap pelaku industri kecil agar lebih efisien dalam produksi dan mampu menembus pasar global.

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus Lenni Ika Wahyudiasti menyampaikan PT Goodwood Interior merupakan salah satu dari 14 penerima fasilitas KITE IKM yang berada di bawah pengawasan instansinya.

Dia berharap dukungan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi perusahaan, tetapi juga membawa manfaat luas bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan fasilitas yang diberikan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, serta berbuah kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujar Lenni dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Fasilitas KITE IKM memberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan barang ekspor.

Melalui kemudahan ini, industri kecil menengah dapat menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, serta lebih kompetitif di pasar internasional.