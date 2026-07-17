Dukung Seni Nusantara, Propan Ambil Bagian dalam ARTJOG 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Propan Raya ICC mendukung perkembangan seni dan budaya Indonesia dengan menjadi Official Paint Partner ARTJOG 2026. Mengusung tema “Ars Longa: Generatio”, pameran seni kontemporer tersebut berlangsung pada 19 Juni hingga 30 Agustus 2026 di Jogja National Museum, Yogyakarta.

Dalam kolaborasi ini, Propan menyediakan sejumlah produk cat untuk mempercantik berbagai area pameran. Kehadiran warna-warna tersebut diharapkan dapat memperkuat pengalaman visual sekaligus menciptakan ruang yang nyaman bagi seniman dan pengunjung.

"Keterlibatan Propan merupakan bagian dari dukungan berkelanjutan terhadap ekosistem seni Indonesia," kata Direktur PT Propan Raya ICC, Yuwono Imanto dalam keterangan resminya dikutip Jumat (17/7).

Produk yang digunakan antara lain Decor Acrylic Enamel, Decor Serius, dan Eco Emulsion. Salah satu warna yang mendominasi ruang pamer adalah Birch Park OW 026, nuansa putih semi gading yang menghadirkan kesan hangat dan elegan.

Sejumlah warna lain juga digunakan sebagai aksen, seperti Miniature Posey RD 412 bernuansa merah muda dan Crystal Blue 7104 dengan sentuhan hijau kebiruan.

“Kami percaya karya seni yang luar biasa layak didukung dengan produk cat berkualitas yang mampu menghadirkan warna terbaik dan perlindungan optimal,” ujar Yuwono.

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Ia berharap produk Propan dapat terus menjadi bagian dari perjalanan para seniman dalam berkarya sekaligus memberikan pengalaman berkesan bagi pengunjung.

Selain pameran utama, ARTJOG 2026 juga menghadirkan sejumlah program pendukung, seperti Exhibition Tour, Meet the Artist, Love ARTJOG, ARTCARE Indonesia, dan The Others Lab.