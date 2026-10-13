Dukung Solidaritas Kejaksaan-Polri, Sekjen LMP: Lebih Baik Berlomba Ungkap Korupsi
jpnn.com - Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (Sekjen LMP) Abdul Rachman Thaha menanggapi pernyataan Wakil Jaksa Agung Prof. Asep Nana Mulyana yang menyerukan penguatan solidaritas jajaran Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dari pusat hingga daerah.
Pernyataan Wakil Jaksa Agung itu disampaikan dalam kunjungan kerja bersama kementerian lembaga di Kendari, Selasa (13/10/2026), yang dihadiri Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, Wakil Ketua MA bidang non yudisial Dwiarso Budi Santiarto, serta Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej.
"Saya menganggukkan kepala terhadap pernyataan Wakil Jaksa Agung. Solidaritas itu penting," ujar Abdul Rachman Thaha (ART) dalam keterangannya, Selasa.
Namun, menurutnya, pasca-penindakan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah beberapa waktu lalu, ketegangan antar lembaga penegakan hukum memang tidak bisa dielakkan, spesifik antara Kejaksaan Agung dan Polri.
Rivalitas adalah Keniscayaan
Abdul Rachman menilai rivalitas antar lembaga penegakan hukum adalah keniscayaan dan terjadi di banyak negara. Ia menyebut utopia jika berharap semua lembaga bisa senantiasa harmonis dan seiya-sekata dalam semua hal.
"Yang realistis adalah fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan saja. Konkretnya, pada akhir tahun nanti publik hanya perlu menyimak berapa kasus tipikor yang diungkap Kejaksaan Agung, yang dibongkar KPK, yang diproses Polri, bahkan juga yang ditangani TNI lewat POM," tegasnya.
Senggolan di Kasus MBG dan Isu Febrie Adriansyah
Ia juga menyoroti gesekan yang terpicu di lapangan, salah satunya dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejaksaan Agung disebut tengah menelisik sejumlah dapur MBG yang didirikan Polri.
Hal tersebut, kata Abdul Rachman, disambut resistensi berupa keluarnya instruksi internal kepolisian, seperti yang dikeluarkan oleh Bidpropam Polda Jateng, yang meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari unsur Polri agar tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kejaksaan tanpa prosedur pendampingan resmi.
Sekjen LMP Abdul Rachman Thaha menanggapi pernyataan Wakil Jaksa Agung Prof. Asep Nana Mulyana yang menyerukan penguatan solidaritas dengan Polri.
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