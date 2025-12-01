Dukung Stok PMI, Indomaret Rutin Gelar Donor Darah, Diikuti Lebih 10 Ribu Peserta

jpnn.com, JAKARTA - PT Indomarco Prismatama (Indomaret) rutin mengadakan kegiatan donor darah di kantor pusat dan 32 kantor cabang untuk memenuhi kebutuhan stok darah Palang Merah Indonesia (PMI).

Program yang digelar setiap tiga bulan ini mendapat antusiasme tinggi dari karyawan dan masyarakat di berbagai wilayah.

Tahun ini, lebih dari 10 ribu orang telah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah rutin Indomaret menjadikannya salah satu kontribusi berkelanjutan dari sektor ritel terhadap ketersediaan darah nasional.

PMI menyampaikan kerja sama dengan Indomaret turut mendukung upaya menjaga ketersediaan stok darah nasional.

“Pelaksanaan donor darah secara berkala membantu memastikan suplai darah tetap stabil untuk kebutuhan layanan kesehatan,” ujar Staf PMI Jakarta Utara Mirwan.

Selain menambah stok darah, kegiatan ini juga membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan yang berkelanjutan.

Donor darah yang rutin memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, membantu menurunkan berat badan, serta dapat mendeteksi penyakit serius.

Sebelum pelaksanaan donor darah, calon pendonor akan mengikuti prosedur kesehatan yang ketat.