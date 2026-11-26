jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP JAGATARA Edy Koesriadi menyampaikan dukungan organisasinya terhadap Sugiono sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, Sugiono merupakan figur yang diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam mendampingi Presiden serta menjaga kesinambungan pemerintahan.

"Pada prinsipnya, kami mempercayai pilihan Presiden atas dua nama yang ada. Namun, JAGATARA memiliki sikap dan aspirasi yang jelas, yaitu mendukung Sugiono untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami berharap aspirasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan," tegas Edy.

Selain menyampaikan aspirasi dukungan, JAGATARA juga mengimbau seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk mengedepankan semangat persatuan dan musyawarah mufakat dalam menjalankan proses konstitusional penentuan Wakil Presiden RI.

Edy berharap MPR RI dapat menyatukan suara dan memberikan dukungan terhadap Sugiono sehingga proses penetapan Wakil Presiden dapat berjalan dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

"Ini bukan semata-mata tentang kepentingan figur, tetapi tentang harapan terhadap masa depan kepemimpinan nasional. JAGATARA mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan mendukung proses konstitusional demi Indonesia yang lebih kuat," tutupnya.(ray/jpnn)



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