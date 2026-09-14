Dukung Swasembada Pangan, PTPN Group dan PT KUAB Kembangkan Ekosistem Kedelai Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai wujud nyata dukungan terhadap program swasembada pangan Indonesia, PTPN Group dan PT Karya Unggulan Anak Bangsa (KUAB) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada Jumat (11/9).

Kesepakatan ini menjadi momentum penting dimulainya kolaborasi strategis antara kedua belah pihak untuk mengembangkan ekosistem kedelai nasional secara komprehensif, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Langkah sinergis ini merupakan bagian dari upaya besar dalam membangun ekosistem kedelai yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor kedelai.

Ruang lingkup kolaborasi antara PTPN Group dan PT KUAB sangat menyeluruh dan terstruktur. Kerja sama ini mencakup lima fokus utama:

- Pemanfaatan potensi lahan milik PTPN Group.

- Pembangunan pusat pengembangan benih kedelai.

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- Pengembangan teknologi budi daya kedelai yang modern.

- Transfer teknologi dan pengetahuan.