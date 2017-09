Dukung Talenta Bidang Mode dan Film dengan Style Awards

jpnn.com, JAKARTA - Dunia kreatif Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun.

Hal itu tidak lepas dari kreasi dan komitmen individu-individu yang bekerja di bidang tersebut.

Dunia perfilman, misalnya, terus melahirkan aktor-aktor baru yang menunjukkan kematangan dalam berkarya.

Begitu pun di dunia mode. Makin banyak desainer serta merek Indonesia yang dikenal di luar negeri sekaligus menjadi favorit di pasar domestik.

Untuk menunjukkan apresiasi terhadap perkembangan positif itu, Trinaya Media sebagai penerbit majalah-majalah yang berfokus pada konten mode, kecantikan, dan gaya hidup menggelar acara Style Awards 2017.

Acara bertema Life in Color itu digelar di The Establishment, SCBD, Jakarta, Rabu (27/9).

Sebelas individu mendapat penghargaan bergengsi. Ada pula satu penghargaan spesial kepada perempuan profesional.

Adapun kategori-kategorinya adalah Designer of The Year, Emerging Brand of The Year, Model of The Year, Photographer of The Year, Beauty Artist of The Year, Actress of The Year, Actor of The Year, Female Singer of The Year, Male Singer of The Year, Emerging Music Artist of The Year, The Most Influential Millennials of The Year, dan Professional Woman of The Year.