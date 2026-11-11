Dukung Target Dekarbonisasi, MIND ID Dorong Operasional Tambang Lebih Ramah Lingkungan

jpnn.com, ANTALYA - MIND ID mengungkapkan nikel, tembaga, dan aluminium merupakan material fundamental bagi berbagai teknologi rendah karbon, mulai dari kendaraan listrik, pembangkit energi terbarukan, hingga sistem penyimpanan energi.

Kebutuhan terhadap mineral tersebut diperkirakan terus meningkat.

International Energy Agency (IEA) dalam laporan Critical Minerals and Clean Energy Transitions 2024, memperkirakan permintaan global pada 2040 diperkirakan mencapai 3,6 kali lipat untuk nikel, 2,5 kali lipat untuk tembaga, dan 2,1 kali lipat untuk aluminium dibandingkan 2023.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Penelitian Pengembangan dan Keberlanjutan MIND ID Suko Hartono pada saat acara Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dalam sesi panel bertajuk "From Pit to Planet: MIND's Climate Action in Mining & Minerals" pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye.

"Dunia membutuhkan lebih banyak mineral untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Industri pertambangan memiliki peran penting dalam menyediakan material bagi teknologi masa depan. Namun, peningkatan produksi juga harus diikuti perubahan proses penambangan dan pengolahan agar semakin efisien dan rendah emisi," ujar Suko.

Dia menjelaskan MIND ID pun menjalankan peta jalan dekarbonisasi menuju 2060 untuk memastikan peningkatan produksi mineral berjalan beriringan dengan pengurangan emisi dalam kegiatan ekstraksi, pengolahan, dan pemurnian.

Strategi tersebut mencakup empat pendekatan, yakni meningkatkan efisiensi energi, beralih ke bahan bakar rendah karbon, mengelektrifikasi peralatan operasional, serta membangun rantai nilai industri yang lebih rendah karbon dan sirkular.

Sepanjang 2025, Grup MIND ID berhasil merealisasikan pengurangan emisi sebesar 605 ribu ton CO2e, melampaui target sebesar 250 ribu ton CO2e.