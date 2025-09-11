Dukung Target Net-Zero Indonesia, Eaton Industries Perkokoh Kehadiran di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan manajemen daya cerdas global, PT Eaton Industries mengumumkan pembukaan kantor barunya di Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pembukaan kantor baru yang bertempat di kawasan bisnis utama itu hadir bukan sekadar bentuk fisik.

Terlebih ini menjadi langkah strategis dalam ekspansi Eaton di Asia Tenggara dan mempertegas komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung transisi energi, inovasi industri, serta pencapaian target nasional net-zero emission di Indonesia.

Country Manager Electrical Sector Indonesia Eaton, Yana Achmad Haikal menyampaikan lokasi strategis tersebut dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kolaborasi yang lebih erat dengan pelanggan, mitra, serta pemangku kebijakan.

"Tempat strategis untuk memperkuat keterlibatan kami dengan para mitra dan pelanggan, mempercepat implementasi proyek, serta menunjukkan kepemimpinan Eaton dalam transformasi energi Indonesia,” kata Yana Achmad di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dalam kesempatan yang sama, PT Eaton Industries juga memperkenalkan dua distributor barunya, yaitu PT Pasifik Internusa dan PT Sumpratama Juru Engineering.

Yana menjelaskan adanya tambahan distributor tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar, peningkatan layanan dan responsivitas, kolaborasi secara teknis untuk menangani produk Eaton

“Serta tentunya meningkatkan kepercayaan dari konsumen kami,” ujarnya.