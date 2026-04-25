Dukung Target Zero Carbon, Cermati Fintech Group Tanam 1.000 Pohon di Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Cermati Fintech Group (CFG) memperkuat komitmen keberlanjutan bisnis melalui program restorasi lingkungan, yang menyasar penguatan ekosistem hijau.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penanaman 1.000 bibit pohon keras di kawasan Hutan Kota Eduforest, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam momen peringatan Hari Bumi.

Adapun 1.000 bibit pohon keras yang ditanam terdiri dari lima jenis yang memiliki fungsi ekologis tinggi, yakni 500 bibit Pohon Jati, 150 bibit Pohon Mahoni, dan 150 bibit Pohon Manggis.

Selain itu, terdapat pula 100 bibit Pohon Pucuk Merah dan 100 bibit pohon Sengon yang ditanam dengan melibatkan karyawan serta masyarakat setempat.

Program restorasi pohon keras ini bagian dari inisiatif Zero Carbon Cermati Fintech Group dalam memastikan keberlanjutan lingkungan, yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi.

CEO Cermati Fintech Group, Andhy Koesnandar menyatakan perusahaan naungannya memanfaatkan momentum krusial bagi dunia usaha untuk berperan lebih aktif dalam menjaga kelestarian alam.

“Bagi kami, inisiatif seperti ini bukan hanya kegiatan simbolis, tetapi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Adhy di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini.

Andhy menyatakan inisiatif bukti nyata dari upaya perusahaan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam operasional bisnis, guna mencapai target emisi nol bersih di masa depan.