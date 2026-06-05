Dukung Transformasi Bisnis, Pertamina Bagikan Pengalaman Penggunaan Teknologi Digital & AI
jpnn.com, JAKARTA - Pertamina bagikan pengalaman penggunaan teknologi digital hingga implementasi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung transformasi bisnis dan operasional perusahaan.
Senior Vice President (SVP) Pertamina Digital Hub, Ignatius Sigit Pratopo ketika menerima kunjungan benchmarking dari PT Medco E&P Indonesia di Pertamina Digital Hub, Grha Pertamina Rabu (3/6).
Kegiatan ini menjadi wadah pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan strategi digital, pemanfaatan teknologi berbasis data, hingga implementasi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung transformasi bisnis dan operasional perusahaan energi.
Sigit menegaskan komitmen Pertamina dalam mempercepat transformasi digital melalui pemanfaatan AI guna menciptakan nilai bisnis baru sekaligus meningkatkan efektivitas operasional perusahaan.
Menurut Sigit, kehadiran Pertamina Digital Hub bertujuan untuk menyelaraskan arah transformasi digital di Pertamina.
Digital Value Creation menjadi prioritas utama dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Pertamina.
Pendekatan tersebut menjadi fondasi dalam membangun penerapan AI yang terukur dan memberikan dampak langsung terhadap bisnis.
"Untuk mencapai target tersebut, Pertamina menjalankan tiga program utama sebagai pendekatan transformasi digital secara end-to-end di seluruh lini bisnis, yaitu Digital Factory, Remote Surveillance, dan Tech Orchestration Center," ungkap Sigit.
Pertamina bagikan pengalaman penggunaan teknologi digital hingga implementasi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung transformasi bisnis.
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