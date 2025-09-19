Dukung Tren Gaya Hidup Sehat, Anytime Fitness Ekspansi ke Depok

jpnn.com, DEPOK - Jaringan gym 24 jam, Anytime Fitness, membuka klub terbaru di Citimall Cimanggis, Depok, sekaligus menandai pencapaian 50 klub aktif di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan Anytime Fitness Indonesia terbilang luar biasa. Dari 18 klub pada awal 2024, kini jumlahnya sudah mendekati 60 di kuartal ketiga 2025.

Perkembangan ini membuatnya dinobatkan sebagai salah satu jaringan kebugaran dengan laju ekspansi tercepat di Tanah Air.

Beberapa klub baru yang hadir di lokasi strategis meliputi De Ritz Menteng, Sedayu City, Cibinong City Mall, Living World Grand Wisata Bekasi, dan Mekarwangi Bandung.

Anytime Fitness juga segera melebarkan sayap ke Batam, lewat AF Sanctuary, memperkuat kehadiran di luar kawasan Jabodetabek.

Perayaan di Depok ini berlangsung serentak dengan momen monumental Anytime Fitness Asia yang baru saja menembus 500 klub.

Grand opening dilakukan di delapan negara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu sorotan utama dengan peresmian klub ke-50.

President Director Anytime Fitness Indonesia, Chinie Nepomuceno Concepcion, menyebut pencapaian ini sebagai bukti pertumbuhan industri kebugaran yang makin kuat.