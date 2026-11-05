Dukung Try Out TKA 2026 di Banten, Telkom Fasilitasi 84 Ribu Peserta dari 570 Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui platform pendidikan digital PIJAR mendukung pelaksanaan Try Out Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK sederajat yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Kegiatan ini menjangkau lebih dari 84 ribu peserta dari lebih dari 570 sekolah di Provinsi Banten sebagai bagian dari persiapan peserta didik menghadapi TKA.

Dalam pelaksanaannya, PIJAR mendukung asesmen berbasis Computer Based Test (CBT) atau asesmen digital yang memungkinkan peserta mengerjakan soal secara elektronik.

Kegiatan ini menjangkau lebih dari 84.000 peserta dari lebih dari 570 sekolah di Provinsi Banten sebagai bagian dari persiapan peserta didik menghadapi TKA. Foto: Dokumentasi Telkom

Sistem ini juga membantu sekolah memantau jalannya ujian secara lebih terstruktur melalui fitur pengawasan yang tersedia.

Direktur IT Digital Telkom Kharim I. G. Siregar menyampaikan digitalisasi pendidikan perlu berorientasi pada manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh institusi pendidikan dan peserta didik.

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“Digitalisasi pendidikan bukan hanya tentang menghadirkan teknologi, tetapi bagaimana teknologi dapat membantu sekolah menjalankan proses pembelajaran dan asesmen secara lebih efektif, aman, dan terukur,” kata Kharim.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan fitur PIJAR yang mendukung kebutuhan asesmen digital, termasuk fitur anti-cheating dan monitoring real-time.