Dukung Tumbuh Kembang Anak, AXA Financial Indonesia Benahi PAUD dan Posyandu

jpnn.com, JAKARTA - PT AXA Financial Indonesia (AFI) merevitalisasi fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Seroja 2 di Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Program yang dijalankan melalui AFI Berbagi bersama Yayasan Anugerah Semesta Nusantara itu ditujukan untuk mendukung fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih layak bagi anak serta keluarga di kawasan tersebut.

Peresmian dilakukan Presiden Direktur AXA Financial Indonesia Niharika Yadav bersama Staf Ahli Wali Kota Bogor Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Henny Nurliani yang mewakili Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

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Niharika mengatakan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sejak dini menjadi salah satu fondasi penting bagi masa depan anak.

“Latar belakang ekonomi keluarga seharusnya tidak membatasi kesempatan seorang anak untuk belajar, tumbuh sehat, dan berkembang secara optimal,” kata Niharika dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Revitalisasi tersebut juga menjadi bagian dari perhatian perusahaan terhadap pengembangan anak usia dini atau Early Childhood Development (ECD).

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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025 terdapat 34,15 persen anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan prasekolah.

Sementara itu, data Kementerian Kesehatan per Juli 2026 mencatat terdapat 156.811 Posyandu siklus hidup yang aktif di masyarakat dengan dukungan lebih dari 1,5 juta kader kesehatan.